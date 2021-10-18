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Samandağ açıklarında görüntülendi; 'balina köpek balığı'

Balıkçılar, bölgede ilk defa böyle bir tür köpek balığı ile karşılaştıklarını belirttiler

18 Ekim 2021 21:49

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında görülen balina köpek balığı heyecana yol açtı.

Hataylı balıkçılar Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi açıklarında balık tutarken deniz yüzeyinde bir balina köpek balığının yüzgecini fark etti. Balıkçılar cep telefonuyla köpek balığını görüntülemeye başladı.

Bir süre balıkçı teknesinin çevresinde yüzen balina köpek balığı daha sonra gözden kayboldu. Balıkçılar, bölgede ilk defa böyle bir tür köpek balığı ile karşılaştıklarını belirttiler.

Kaynak: İHA

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