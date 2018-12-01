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Salyangozu andıran kaya, defineciler tarafından parçalandı

01 Aralık 2018 16:23

Erzurum;un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'ndeki salyangozu andıran kaya parçalandı. Kayaya definecilerin zarar verdiği değerlendiriliyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde bulunan salyangozu andıran kaya ile ilgili haberi ses getirdi. Haberin ardından 22 Kasım günü Oltu ilçesine gelen Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Tabiat Müzesi'nde Mineraloji ve Petrografi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Koray Sözer, 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kayada inceleme yaptı. Sözer, salyangoz benzeri kayanın yaklaşık 70 milyon yıl önce derin denizlerde oluşmuş sedimanter yapılardan biri olduğunu belirterek, "Çok önemli bir ekonomik değeri yok. Sadece görsel açıdan güzel bir görünüme sahip. Müzeye koyabilirdik ancak çok fazla kırık ve çatlak bulunduğu için yerinde bırakmaya karar verdik. Salyangoz kaya burada korumaya alınabilir. Bu tür kayalar özellikle derin denizlerin çekilmesiyle oluşmuştur. Bu oluşuk da, derin denizlerde oluşmuş sedimanter yapılardan bir tanesidir. Bu tür bölgelerde çok sık olmasa da görebiliyoruz" dedi. Ancak önceki gün salyangoz kaya parçalandı. Bölge halkı, kayayı define avcılarının kırmış olabileceğini söyledi. Vatandaşlar, definecilere ağır cezalar getirilmesi gerektiğini ifade etti.

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