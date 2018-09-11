T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sallandığı sarmaşık koptu, 'Zonguldaklı Tarzan' dereye yuvarlandı

11 Eylül 2018 17:40

Hafta sonu, Ereğli Çaylıoğlu köyü Kayalıdere şelalelerinin bulunduğu alana ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden Nihat Sevim, sarmaşığa tutunarak sallandı. Nihat Sevim sarmaşıkla sallanırken bir anda ağırlığını kaldıramayan sarmaşık koptu. Nihat Sevim dere yatağının içerisine düşerek sırılsıklam oldu. Nihat Sevim dereden çıkarken, yakınları ise kendilerini gülmekten alıkoyamadı. Nihat Sevim'in dereye düşme anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yakınlarının gülüşleri arasında sudan çıkan Nihat Sevim, "Gerçekten iyi bir macera yaşadık. Sarmaşık sağlam gibiydi ama koptu. Sarmaşığın kopmasından dolayı bir talihsizlik yaşadık ama o da bize güzel bir anı ve macera oldu." dedi.

ETİKETLER

deresarmaşıktarzankoptudüştüsallandızonguldak

Diğer Videolar

Koronavirüs | Yüzlerce kamyonla sokaklar dezenfekte edildi

"Erkekler bira, kadınlar kokteyl içmek zorunda mı?"

Tarihçi Emrah Safa Gürkan: Tarih ciddi bir iştir; kimse okumuyor, cahillik, vasatlık var

İdlib şehitlerine veda

Arşiv görüntüler Mehmet Metiner'i yalanladı

Üniversite öğrencileri 'geçinemiyoruz' diyenleri hatırlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan Prof. Gencer'in...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İlk defa orijinal dili İngilizce olmayan bir yapım 'En İyi...

Yıldıray Oğur: Akıncı, ona haddini bildiren bakanlar henüz doğmamışken mücahitlerle...

Millî Savunma Bakanlığı: İdlib'de 5 asker şehit oldu ...

Metropoll Araştırma'nın son anketi: Bu pazar seçim olsa sonuç ne...

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan Prof. Gencer'in...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24