Oyuncu Salih Kalyon: Ankara Sanat Tiyatrosu bir okuldu; bakanlıktan umudum yok; belediye sahip çıkabilir

1963 yılında Asaf Çiyiltepe öncülüğünde kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), Ihlamur Sokak’ta 58 yıldır perde açtıkları salonunu, tiyatronun doğum günü olan 6 Aralık'ta boşaltmak zorunda kaldı.

1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatına başlayan sanatçı Salih Kalyon da Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kapanmasını T24'e değerlendirdi. Durum karşısında çok üzüldüğünü belirten Kalyon, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun Türkiye'de birçok tiyatronun da kurulmasına ön ayak olan bir okul olduğunu söyledi.

"Ankara Sanat Tiyatrosu profesyonel tiyatro hayatıma başladığım yerdi" diyen Kalyon, "Ankara'da Meydan, Büyük Meydan sahneleri kapandı, yine Tunalı Hilmi Caddesi'nde iki tiyatro vardı kapandı. Büyük Meydan sahnesi matbaa oldu, Tunalı Tiyatrosu kuruyemişçi oldu" diye konuştu. Kalyon bunun nedenini "Geri kalmışlık" olarak açıkladı.

"Kültür Bakanlığı'ndan umudum yok, Ankara Büyükşehir Belediyesi sahip çıkabilir"

"Gelişmiş ve sanata değer veren toplumlar kültür merkezlerini, yuvalarını yüzyıllarca ayakta tutarlar ve oralar sanat abidesi olarak kalır" diyen Kalyon, "Ankara Sanat Tiyatrosunun kurtarılacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna "Kültür Bakanlığı'ndan pek umudum yok" diyerek "Ankara Büyükşehir Belediyesi sahip çıkabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl Karaca ve Kenter Tiyatrosu'na sahip çıktıysa Ankara Büyükşehir Belediyesi alabilir. Keşke Kültür Bakanlığı, belediyeler burayı satın alsalar, sahip çıksalar ve tiyatro kurumu olarak devam edebilse" yanıtını verdi.

Pandemi döneminde sanatçılara yeterli yardımın yapılmadığını da belirten Kalyon, "Batı toplumu diye kendimizi adlandırıyoruz ama Batı toplumlarında şu Korona günlerinde çok yardım yapılıyor, biz bunu göremiyoruz" dedi.

AST'den açıklama

Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), dün (6 Aralık) Ihlamur Sokak’ta 58 yıldır perde açtıkları salonlarını, tiyatronun doğum günü olan 6 Aralık'ta boşaltmak zorunda kaldıklarını duyurdu. AST, yayımladığı açıklamada; "Bu süreçte salonumuzdan kopmamak adına yaptığımız her türlü girişimlerimiz, çalışmalarımız, görüşmelerimiz, gayretlerimiz de maalesef sonuçsuz kalmıştır" dedi.

Açıklamada ayrıca "Son dört sezondur kapalı gişe oynadığımız Yeşim Dorman’a ait oyunun replikleri geliyor aklımıza: "Neyi götürseydik ha!' Sabahlara kadar dekor yaptığımız geceleri mi? Erkan Yücel’in, Yaman Okay’ın, Kerim Afşar’ın, Meral Niron’un oyunculuklarını mı? Timur Selçuk’un eşsiz oyun müziklerini mi? Uğur Mumcu’nun Sakıncalı Piyade’sini mi, Maksim Gorki’nin Ana’sını mı? Osman Şengezer’in harika dekor tasarımlarını mı? Onların kulislerde yankılanan sesini mi? Bunca yıldır tiyatroyu yaşatan seyircilerini mi? Neyi alaydık ha! Bir valize ne sığar ki!" denildi.

"Çalışmalarımızı Bilkent Sahne'de devam ettireceğiz"

Bizler için hiç de kolay geçmeyen bu süreçte, Ankara Sanat Tiyatrosu olarak 58. yılımızda da var oluş çizgimizden hiçbir suretle ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımızı bizlere kucak açan Bilkent Sahne'de devam ettireceğimizi bildirir, umutlu, sağlıklı, güzel günlerde tekrar birlikte olmayı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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