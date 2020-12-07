T24 LogoT24 Logo
Haberler

Oyuncu Salih Kalyon: Ankara Sanat Tiyatrosu bir okuldu; bakanlıktan umudum yok; belediye sahip çıkabilir

Tiyatro hayatına AST'de başlayan sanatçı T24'e konuştu

07 Aralık 2020 18:01

Adil Ergin Bağcı

1963 yılında Asaf Çiyiltepe öncülüğünde kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), Ihlamur Sokak’ta 58 yıldır perde açtıkları salonunu, tiyatronun doğum günü olan 6 Aralık'ta boşaltmak zorunda kaldı.

1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatına başlayan sanatçı Salih Kalyon da Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kapanmasını T24'e değerlendirdi. Durum karşısında çok üzüldüğünü belirten Kalyon, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun Türkiye'de birçok tiyatronun da kurulmasına ön ayak olan bir okul olduğunu söyledi. 

"Ankara Sanat Tiyatrosu profesyonel tiyatro hayatıma başladığım yerdi" diyen Kalyon, "Ankara'da Meydan, Büyük Meydan sahneleri kapandı, yine Tunalı Hilmi Caddesi'nde iki tiyatro vardı kapandı. Büyük Meydan sahnesi matbaa oldu, Tunalı Tiyatrosu kuruyemişçi oldu" diye konuştu. Kalyon bunun nedenini "Geri kalmışlık" olarak açıkladı. 

"Kültür Bakanlığı'ndan umudum yok, Ankara Büyükşehir Belediyesi sahip çıkabilir"

"Gelişmiş ve sanata değer veren toplumlar kültür merkezlerini, yuvalarını yüzyıllarca ayakta tutarlar ve oralar sanat abidesi olarak kalır" diyen Kalyon, "Ankara Sanat Tiyatrosunun kurtarılacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna "Kültür Bakanlığı'ndan pek umudum yok" diyerek "Ankara Büyükşehir Belediyesi sahip çıkabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl Karaca ve Kenter Tiyatrosu'na sahip çıktıysa Ankara Büyükşehir Belediyesi alabilir. Keşke Kültür Bakanlığı, belediyeler burayı satın alsalar, sahip çıksalar ve tiyatro kurumu olarak devam edebilse" yanıtını verdi.  

Pandemi döneminde sanatçılara yeterli yardımın yapılmadığını da belirten Kalyon, "Batı toplumu diye kendimizi adlandırıyoruz ama Batı toplumlarında şu Korona günlerinde çok yardım yapılıyor, biz bunu göremiyoruz" dedi. 

AST'den açıklama 

Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), dün (6 Aralık) Ihlamur Sokak’ta 58 yıldır perde açtıkları salonlarını, tiyatronun doğum günü olan 6 Aralık'ta boşaltmak zorunda kaldıklarını duyurdu. AST, yayımladığı açıklamada; "Bu süreçte salonumuzdan kopmamak adına yaptığımız her türlü girişimlerimiz, çalışmalarımız, görüşmelerimiz, gayretlerimiz de maalesef sonuçsuz kalmıştır" dedi.

Açıklamada ayrıca "Son dört sezondur kapalı gişe oynadığımız Yeşim Dorman’a ait oyunun replikleri geliyor aklımıza: "Neyi götürseydik ha!' Sabahlara kadar dekor yaptığımız geceleri mi? Erkan Yücel’in, Yaman Okay’ın, Kerim Afşar’ın, Meral Niron’un oyunculuklarını mı? Timur Selçuk’un eşsiz oyun müziklerini mi? Uğur Mumcu’nun Sakıncalı Piyade’sini mi, Maksim Gorki’nin Ana’sını mı? Osman Şengezer’in harika dekor tasarımlarını mı? Onların kulislerde yankılanan sesini mi? Bunca yıldır tiyatroyu yaşatan seyircilerini mi? Neyi alaydık ha! Bir valize ne sığar ki!" denildi.

"Çalışmalarımızı Bilkent Sahne'de devam ettireceğiz"

Bizler için hiç de kolay geçmeyen bu süreçte, Ankara Sanat Tiyatrosu olarak 58. yılımızda da var oluş çizgimizden hiçbir suretle ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımızı bizlere kucak açan Bilkent Sahne'de devam ettireceğimizi bildirir, umutlu, sağlıklı, güzel günlerde tekrar birlikte olmayı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TIKLAYINIZ - Ankara Sanat Tiyatrosu doğum gününde 1963'ten beri kullandığı salonu boşaltmak zorunda kaldı

ETİKETLER

ankara sanat tiyatrosusalih kalyonkalyonankaratiyatrokapanmak zorunda kaldı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ocak 2021

Kaçırıldığı görüntüler ortaya çıkmıştı; Gökhan Güneş eylemine polis müdahalesi: 12 kişi gözaltına alındı

Kanlı, kefenli modifiye araç polisi harekete geçirdi

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Çankırı'da başladı

Koronavirüse iyi geliyor deyip kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar

Erzurum'da nesli tükenmekte olan vaşak, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kadıköy'de sokakta donarak ölen Sami Babacan'ın türkü söylediği görüntüler paylaşıldı...

Hazır döner paketleme sırasında çekilen TikTok videosu sosyal medyanın gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan genelge: İBB'nin mobil büfeler ile ekmek...

Selçuk Özdağ'dan Metin Özkan'ın iddialarına yanıt: Silahla susturamadıklarına ahlaksız iftiralar...

Marketten dönen çift evlerinin önünde komşuları tarafından öldürüldü...

Erdoğan: Çin'den onay çıktı, aşının 10 milyon dozluk ikinci partisi...

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlaması açıklaması; genelgedeki istisnalar hatırlatıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kadıköy'de sokakta donarak ölen Sami Babacan'ın türkü söylediği görüntüler paylaşıldı...

Hazır döner paketleme sırasında çekilen TikTok videosu sosyal medyanın gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24