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Salgının merkezi haline gelen ABD’de havuz partisi yaptılar!

25 Mayıs 2020 12:09

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan Osage Beach şehrinin Backwater Jacks Bar & Grill adlı plajında çoğunluğu gençlerden oluşan onlarca kişi, önlemleri yok sayarak Ulusal Anma Günü çerçevesinde bir etkinlikte toplandı.

ABD medyasından CNN’in haberine göre partide dört arkadaşıyla bulunan Jodi Akins, "Kesinlikle çok kalabalıktı, fiziksel mesafe yoktu. Ancak herkes eğleniyordu. Çok kaygısız bir ortamdı ama güvenlik ağırdı” ifadelerini kullandı.

Scott Pasmore adlı muhabirin sosyal medyada paylaştığı parti görüntüleri tepki çekti. Onlarca kişinin bir arada bulunduğu ortamda Koronavirüs kapsamında hiçbir önlemin alınmadığı görüntülendi.

Parti sonrası yeni vakalar ortaya çıktı

Yetkililer, ABD’nin Arkansas eyaletinde çıkan yeni vakaların gerçekleşen parti ile bağlantılı olduğunu açıkladı. Arkansas Valisi Asa Hutchinson, toplantıda gazetecilere verdiği demeçte, "Onlar genç sadece yüzüyorlar, aktivite yapıyorlar ve bunun sonucunda pozitif vakalar ortaya çıktı” ifadelerini kullandı ancak vaka sayısı hakkında bilgi vermedi.

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