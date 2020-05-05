Salgının ardından Hollywood yıldızları Türkiye'ye gelecek

Holyywood'un dünyaca ünlü oyuncuları, Türk asıllı senarist ve yapımcı Sean GK'in yönetmenliğinde çekilecek 'X- The End Time' adlı film için Türkiye'ye gelecek. 'Yüzüklerin Efendisi' serisinin başrol oyuncusu Elijah Wood'un yanı sıra Jessica Morris, Robert La Sardo, Mike Ferguson, Jalal Jamal, Tiffany Rose, Barry Allan Onody, Lainee Rhodes, Kylin Kalani ve Wilma Elles gibi dünyaca ünlü birçok oyuncunun rol alacağı filmin çekimleri, salgın sonrası Türkiye'de yapılacak.



Merkezi ABD'de bulunan Newway Film Stüdyoları'nın hazırladığı, Türk- Amerikan ortak yapımı film 'X- The End Time'ın (X- Son Zaman) sahnelerinin, dünyayı saran yeni tip Koronavirüs tehlikesinin atlatılmasının ardından ABD, Alanya, Kapadokya, Pamukkale ve Adıyaman Nemrut'ta çekilmesi planlanıyor. Senaryo ve yönetmenlik koltuğunda Türk asıllı Sean GK'in oturduğu; epik, fantastik ve aksiyon türünde çekilecek Hollywood filminin başrolünü 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Frodo Baggins' karakterine hayat veren Elijah Wood üstlenecek. Wood'un prodüksiyon ön anlaşmasının yapıldığı filmde; Jessica Morris, Robert La Sardo, Mike Ferguson, Jalal Jamal, Tiffany Rose, Barry Allan Onody ve Türkiye'de birçok projede yer almış Wilma Elles ile ABD'li ünlü fenomen Kylin Kalani gibi isimler yer alacak. Yapımcıların Koronavirüs tedbirlerine göre kasım ayında Türkiye'ye gelerek, çekim alanları belirleyip, gerekli izinlerin tamamlanmasıyla 'motor' denecek.



Videokonferansla bir araya gelen film ekibi, heyecanlı olduklarını söyledi. Türkiye'nin de yakından tanıdığı, Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, filmde büyük isimlerin olduğunu belirterek, "Çok büyük bir cast var. Jessica Morris, Mike Ferguson, Barry Allan Onody gibi birçok değerli isimler var. Onun için çok mutluyum. İşini seven, tutkulu ve çalışkan insanlarla birlikte olacağım yine. En önemlisi bu filmin yönetmeni, kurucusu, diyebiliriz. Sean GK ve filmin ismi 'X- The End Time'. Filmde dünyanın sonu gelmiş ve biz hayatımızı kurtarmak için çaba sarf ediyoruz. Ben de filmde bir başrol karakteriyim ve bir süper kahraman kostümüyle olacağım. Tam benim hayal ettiğim gibi bir proje olacak. Bu film Türk ve Amerikan mantalitesinin karışımı, diyebilirim. Yönetmen Sean GK bir Türk ve yıllardır Los Angeles'ta yaşıyor. Bu filmin çok büyük bir vizyonu var." dedi.



Senaryoyu okuduktan sonra çok etkilendiğini belirten Elles, şunları söyledi:



"Biz filmde de dünyanın sonu gelmemesi için savaşacağız. Bu film ABD'de vizyona girecek. Onun için de çok heyecanlıyız. Birçok Amerikan oyuncular yer aldığı için çok heyecanlıyım. Çünkü herkes Türkiye'ye gelecek, orada görecekler. Türkiye'de inanılmaz profesyonel çalışıyor, gezecekler, yemekleri harika. Sonra küçük bir dünya aslında Hollywood, orada da anlatacaklar ve bu da umarım birçok filmin daha Türkiye'de çekilmesine öncü olacak. Filmde gösterilmesi planlanan yerler daha sonra çok daha turist çekebilir, tanıtımda önemli bir rol oynayabilir."



17 yıl önce ABD'ye giden, yapımcı, senarist ve yönetmen Sean GK, filmin birçok yönden iddialı olduğunu belirterek, yapımın seri film olarak düşünüldüğünü ve devam filmleri olacağını söyledi. Filmi Türkiye'de yapacak olmanın kendisi için gurur kaynağı olacağını, Türk oyuncularla da görüşmelerin devam ettiğini belirten Sean GK, şöyle konuştu:



"İnsanlığa bir mesaj vermek istiyoruz. Mesajda şu; medeniyetler ülkesi Türkiye, tüm medeniyetleri bağrına basmıştır. Geçmişte böyledir, gelecekte de böyle olacaktır. Biz kardeşçe bu ülkede yüzyılladır yaşadık. Filmde 'Dünyanın sonu Türkiye'de gelsin ama yeniden doğuş da Türkiye'de olacak' dedik. O yüzden ana toprağımızda filmi çekmek istememizin iki mesajı var. Birincisi ve en önemlisi, bizler dil, din, ırk, renk gözetmeksizin insanları bağrına basan bir milletiz. Bunu insanlar filmde de görecek."





