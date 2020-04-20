Salgın, uçuş trafiğini nasıl etkiledi? İşte Koronavirüs'ten öncesi ve sonrası...

Avrupa hava seyrüsefer güvenliği örgütü Eurocontrol, yeni tip Koronavirüs günlerinde uçuş trafiğinde gerçekleşen değişimi gösteren bir animasyon yayınladı. Animasyon, yeni tip Koronavirüs salgınının dünyadaki hava trafiğinde yarattığı düşüşü gözler önüne serdi.

Tüm dünyaya yayılan ve yol açtığı can kayıplarının yanı sıra turizmden, sanayiye, tarımdan ticarete kadar birçok sektörü olumsuz yönde etkileyen yeni tip Koronavirüs havacılık sektörünü de gözle görülür şekilde etkiledi.

Avrupa hava seyrüsefer güvenliği örgütü Eurocontrol'ün sitesinden yayınladığı videoda salgın günlerinin ve 1 yıl öncesinin uçuş trafiği yan yana getirilerek karşılaştırıldı. Buna göre, Koronavirüs salgını günlerinde uçuş trafiğinin gözle görülür ölçüde azaldığı görüldü.