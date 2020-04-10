"Salgın nedeniyle işsizlik yüzde 20'lere çıkabilir; insanlar ekonomik yüke en fazla 3 ay dayanabilir"

10 Nisan 2020 17:15
Murat Kubilay'a göre Koronavirüs salgını nedeniyle işsizlik yüzde 20'le çıkabilir, alınan önlemler, devlet ve belediyelerin yaptığı ayni yardımlar nedeniyle insanların ekonomik yüke en fazla 3 ay dayanabileceğini söyledi.
İşsizlik rakamlarını da yorumlayan Kubilay, üniversitelilerde işsizliğin düştüğünü ama bir yandan da yeni mezunlar nedeniyle üniversite mezunu 1 milyon 99 bin üniversiteli gencin iş gücüne dahil olmadığını söyledi.
Kadınlar arasında işsizliğin daha yükseldiğine dikkati çeken Kubilay "Kadınlar iş bulma umudunu yitirdiği için iş aramıyor" dedi.
Ücretsiz izne çıkarılanlar ilgili düzenlemeye de değinen Murat Kubilay, "Düzenlemede kurnazlık var, orta gelir grubunda olanların hak kaybına uğradığını görüyoruz" diye konuştu.
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