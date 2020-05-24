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Salgın nedeniyle bayramda alternatif el öpme ve harçlık verme yöntemi

24 Mayıs 2020 15:35

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında vatandaşlar ilginç yöntemlere başvurmaya devam ediyor.

Bu Ramazan bayramı da birçok özel gün gibi Koronavirüs günlerinde denk geldi. Hâl böyle olunca sosyal medyada yayılan bir videoda bir torunun büyükannesinin elini değil, onun uzattığı sopaya bağlı eldiveni öptüğü görüldü. 

Yaşlı kadın, torununun 'Harçlıklar ne olacak' sorusuna 'O da temassız, banka hesabından' yanıtını verdi. 

Video sosyal medyada dolaşımda... 

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