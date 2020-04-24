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Salgın günlerinde İngiltere Kraliyet Donanması'nın verdiği barbekü partisi, tepkiye neden oldu

24 Nisan 2020 14:46

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sıkı sosyal izolasyon kuralları uygulanan İngiltere’de, Kraliyet Donanması komutanı mürettebatına barbekü partisi verdi. Donanmada gerçekleştirilen parti ülkede tepkilere neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İngiltere'de Kraliyet Donanması’nın denizaltısı olan HMS Trenchant iki ay boyunca denizde kaldıktan sonra Devonport Deniz Üssü’ne yanaştı. Denizaltı komutanı, ‘evinize hoş geldiniz’ sloganıyla, gemiden ayrılmadan önce mürettebatına moral olması için müzikli bir barbekü partisi düzenledi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de salgından yakınları ölen kişiler, gemideki parti görüntülerinin sosyal medyaya sızmasının ardından olaya tepki gösterdi.

Komutanın, eve dönmeden önce mürettebatını neşelendirmek için limanda partiye izin verdiğini söyleyen bir donanma subayı, “Komutan, ‘denizde uzun bir süre kaldıktan sonra mürettebatı neşelendirmeye yardımcı olacağını’ söyledi. Disko ve barbekü yapmamıza izin verdi” dedi.

Su altında kendi kendilerine 2 ay boyunca sosyal izolasyon uygulamalarına rağmen, 150 mürettebata aynı şeyi iki hafta daha evde yapmaları gerektiği bilgisi verildi.

Açılan soruşturma üzerine Kraliyet Donanması sözcüsü, “Soruşturma devam ediyor. Daha fazla yorum yapmak uygunsuz olur” şeklinde açıklama yaptı.

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