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Salgın döneminde nüfusu artan Bodrum'un sakinleri konuştu; "Gelmeyin" diyen de var, "Herkes haklı" diyen de

"Güvensiz bir yer haline geldi"

09 Aralık 2020 11:47

Muğla'nın Bodrum ilçesi kış aylarında tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor. İlçe halkı, büyükşehirlerden ilçeye gelinmemesini istedi.

Pandemi nedeniyle büyükşehirlerden Bodrum'a gelen vatandaşlar evlerine dönmeyince ilçenin kış nüfusu 2 katına çıkarak 600 bine ulaştı. Kış aylarında tarihinin en kalabalık günlerini yaşayan ilçede Koronavirüs'e yakalanma riski de arttı. Bodrum Belediyesi'nde şimdiye kadar çalışan 29 belediye işçisinin Koronavirüs testinin pozitif çıkması ve 134 personelin de karantina altına alınması da tedirginliği artırdı. 

Karavanda yaşadığını ve kalabalığa girmediğini ifade eden bir vatandaş, "Didim'den geliyorum. Şehir dışından gezmek için gelmek kesinlikle yasaklanmalı. İstanbul'dan buraya veya İzmir'e gezmek için gelenler oluyor. Bunlar yasaklanmalı. Gelmeyin oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor. Virüsü bulaştırmaktan ziyade belki de kendileri virüs kapacaklar. Ben, elimden geldiğince karavanımda izole yaşamaya çalışıyorum" dedi.

"Güvensiz bir yer haline geldi"

Bodrum'un güvensiz bir yer haline geldiğini dile getiren başka bir kişi de, "İstanbul'dan gelen yazlıkçıların çoğu geri dönmedi. Bodrum artık güvensiz yer haline geldi. Her 50 yazlıkçıdan 20'si burada kalıyor. 'İstanbul büyükşehir güvenli değil. O nedenle yazlıkta kalıyoruz' diyorlar. Eskiden 800 TL'ye kiralık evde oturuyordum. Şimdi 1500 TL'ye ev bulunmuyor. Bodrum, kalabalıklaştı. Bu aylarda buralar böyle kalabalık olmazdı. Daha sakin geçiyordu kış. Şu an alışılmışın aksine apartlar da dahil olmak üzere her yer şu an dolu. Hal böyle olunca tedirginliğimiz de arttı. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Bir şeye dokunduğum zaman hemen kolonyamı sürüyorum" diye konuştu.

İstanbul'dan mart ayında geldiklerini söyleyen bir diğer vatandaş ise, "Herkes haklı. Kim nereyi kendisi için güvenli buluyorsa oraya sığınarak, virüsten korunmaya çalışıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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