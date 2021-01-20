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Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ: Tutuklanan kişinin "3. Abdülhamit Erdoğan. Onu da indireceğiz" dediği videosu var

20 Ocak 2021 08:53

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a Ankara'da düzenlenen silahlı ve sopalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Selçuk Özdağ’ın darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan Selçuk Özdağ’a saldıran iki kişi de tutuklandı.

Halk TV’de yayınlanan Kayda Geçsin programına konuk olan Selçuk Özdağ, "Tutuklanan bir kişinin videosu var bizde. 1. Abdülhamit’i de 2. Abdülhamit’i de biz indirdik. 3. Abdülhamit Erdoğan. Onu da indireceğiz diyor" dedi. 

Özdağ, saldırganların bindiği araçları kiraladığını ve hakkında işlem başlatılan kişilerin neredeyse tamamının Ülkü Ocakları ile bağlantıları olduğunu söyledi. 

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