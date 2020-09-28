Saldırıya uğrayan sağlık çalışanı taburcu oldu: O yumruk hepimizin gözüne atıldı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde maskesini doğru takması uyarısında bulunduğu kişi tarafında darp edilen sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit, 3 gün sonra taburcu oldu. Hastane bahçesinde bekleyen çalışma arkadaşları görme kaybı devam eden Babayiğit'i yalnız bırakmadı. Arkadaşları O yumruk hepimizin gözüne ve kalbine atıldı, Emeğe saygı şiddete sıfır tolerans, 'Artık yeter' yazılı pankartlarla sağlıkta şiddeti protesto eden sağlık çalışanları, 'Sağlıkta şiddete hayır' dediler.

"Ters bakıyorsun" dedi, gözüme yumruk attı

Yaşadığı şiddet sonrası hastaneden taburcu olan Rıfat Babayiğit o anları anlattı. Babayiğit, "Bugün 3üncü günüm. Hastanedeyim. Cuma günü sabah 10 gibi oldu olay. Ben rica ettim yani. Israrla maskesini takmasını söyledim. Maskemizi düzgün takalım evdekilere bir şey bulaşmasın dedim. Güvenliği çağırdık ama güvenlik gelmeden bana 2-3 kere küfretti zaten. Ben yine sesimi çıkarmadım. Dedim normal yani cahildir. Gençtir bir şey olmaz dedim. Muayenesini oldu geri geldi. Geri geldikten sonra bana ters bakıyorsun, dedi. Bakmıyordum gerçekten. Sonra gözüme yumruk attı. Yumruğu atınca gözüm patladı. Sağ olsunlar hemen acile aldılar. Ameliyat ettiler. Bugün de taburcu oluyorum haftaya Cuma yine kontrole geleceğim. Bir ameliyatım daha var. Bakalım ne olacak hekim arkadaşlar nasıl uygun görürse öyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu. "Bundan sonra da yolumdan şaşmayacağım"