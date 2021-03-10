Saldırıya uğrayan Levent Gültekin: AK Parti'den iki kişi aradı, MHP'den arayan olmadı

Halk TV'nin merkez binası önünde yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğrayan gazeteci Levent Gültekin, tüm partilerden geçmiş olsun telefonları aldığını, ancak MHP'den kimsenin aramadığını söyleyerek, "Onlar bizi bu ülkenin evladı olarak görmedi" diye konuştu.

Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV önünde uğradığı saldırı hakkında konuştu. Halk TV'de Kayda Geçsin programına bağlanan Gültekin, kendisine gelen geçmiş olsun telefonlarından bahsetti.

Gültekin, "Bu saldırı bana bir şey gösterdi. Biraz önce Sezen Aksu aramıştı. O da Halk TV izliyormuş. Hem Ahmet Necdet Sezer aradı, hem Abdullah Gül aradı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ali Babacan, Meral Hanım, Mithat Sancar Bey, Ahmet Davutoğlu Bey aradı, Kemal Bey aramış bana ulaşamamış. AKP'den bir Genel Başkan Yardımcısı aradı ismini anmayayım, belki müsaadesi yoktur diye. AK Parti'den iki kişi aradı. Bir tek MHP'den arayan olmadı. Onlar bizi bu ülkenin evladı olarak görmedi" diye konuştu.