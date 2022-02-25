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Saldırılardan korunmak isteyen Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi

25 Şubat 2022 08:49

Rusya’nın saldırılarından korunmak isteyen Ukraynalılar başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere geceyi metro istasyonlarında geçirdi.

Metro istasyonlarına sığınan halk, yerlere serdikleri gazeteler ve battaniyeler üzerine uyumaya çalıştı.
İstasyonlarda, çok sayıda yaşlı, kadın ve çocuğun bulunduğu belirtilirken, halka su ve gıda yardımı yapıldığını ifade edildi.

Rus işgali altındaki Harkov’un Belediye Başkanı İgor Terehov, halkın sığındığı metro istasyonuna giderek, halka sağduyu olmaları çağrısını yaptı. Terehov, “Saat 15.00’te kente bomba düştüğü için size metro istasyonlarına inme çağrısında bulundum. Tren ve metro seferlerini durdurma talimatı verdim” ifadelerini kullanarak, Harkov halkından metro istasyonlarından çıkmamalarını istedi. (İHA)

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