Kendisini yakalayan polisin ayağını kırarak kaçmaya çalıştı

Denizli’de 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bilal A., arkadaşlarıyla gittiği apartta kayıt yapmaları üzerine Kimlik Bildirim Sistemine ihbar düştü. İhbar üzerine adrese giden polis ekibini gören Bilal A., ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Bilal A. -, polis memurunun ayağını kırarak kaçtı. Ayağı kırılan polis memuru ise saldırgan şahsı tabancasıyla vurarak etkisiz hale getirdi.

Yaralı olan polis memuru Kazım Ö. ve polis memurunun ayağını kıran Bilal A. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. 7 ayrı dosyadan suç kaydı bulunan Bilal A.’nın 5 hırsızlık, 2 kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.