Salda Gölü Koruma Derneği görüntü paylaştı: Köyün kanalizasyon suyu halen göle akıyor

Salda Gölü Koruma Derneği, sosyal medya hesabından Salda Gölü'nün suyunun kirlenmiş görüntülerini paylaşarak Salda köyünün kanalizasyon suyunun hala göle aktığını belirtti.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, göl kıyısındaki kirliliğe dikkat çekilerek "Salda Köyünün kanalizasyon suyu halen göle akıyor. Salda Gölü; su seviyesi, su temizliği, göl ve çevresindeki doğal yaşam korunmalıdır. Göl kenarında hiçbir yapılaşmaya izin verilmemelidir. Millet bahçesi değil tam koruma!" denildi.