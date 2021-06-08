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Salda Gölü Koruma Derneği görüntü paylaştı: Köyün kanalizasyon suyu halen göle akıyor

08 Haziran 2021 10:01

Salda Gölü Koruma Derneği, sosyal medya hesabından Salda Gölü'nün suyunun kirlenmiş görüntülerini paylaşarak Salda köyünün kanalizasyon suyunun hala göle aktığını belirtti. 

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, göl kıyısındaki kirliliğe dikkat çekilerek "Salda Köyünün kanalizasyon suyu halen göle akıyor. Salda Gölü; su seviyesi, su temizliği, göl ve çevresindeki doğal yaşam korunmalıdır. Göl kenarında hiçbir yapılaşmaya izin verilmemelidir. Millet bahçesi değil tam koruma!" denildi. 

Salda GölüSalda Gölü Koruma Derneğikanalizasyon suyu

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