"Şakkanadak dolar satarım" diyen Batırel'den yeni yorum: Bu fiyatlardan kim alır, dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar

Dolar, TL karşısında yükselişini sürdürürken, 2017 yılında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunan Türkiye yazarı Necmettin Batırel'den yeni yorum geldi. Batırel, "Doların alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer, dolar 13, 15, 20 lira mı olacak? Bu fiyatlardan kim alır, bunlar hayal mahsulü rakamlar. Türk ekonomisi bunu hak etmiyor. Merkez Bankası'nı sanki faiz artırmaya zorlayan bir operasyon gerçekleşiyor ama bunu yapması mümkün değil" dedi.

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