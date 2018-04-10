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Sakıp Sabancı, vefatının 14. yıldönümünde kabri başında anıldı

10 Nisan 2018 16:19

Sakıp Sabancı, vefatının 14. yıldönümünde kabri başında anıldı. Sabancı ailesine ait aile kabristanlığında düzenlenen törene; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Erol Sabancı, merhum Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, kızları Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı ve Dr. Dilek Sabancı'nın yanı sıra Sabancı Topluluğu yöneticileri, iş insanları; Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu ve Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğrenciler katıldı. Sabancı Holding Genel Sekreteri Nedim Bozfakıoğlu törende yaptığı konuşmada, "Sakıp Bey aradan yıllar geçse de, güler yüzüyle, sosyal yönleriyle ve başarılarıyla ve vizyonuyla hatırlanıyor. Gönüllerdeki yerini ise her zaman koruyor. Çünkü o da herkese gönlünü açtı. Kurduğu şirketlerden, sosyal projelere yüreğindeki insan sevgisiyle hareket etti. Halkıyla hep yakın oldu. Etrafındaki herkesle ilişki kurmaya ve herkesten bir şeyler öğrenmeye çabaladı. Aradan geçen yıllara rağmen hala 'Sakıp Ağa' olarak anılması da, çok yönlü kişiliği, başarılı bir iş adamı olmasının, ötesinde tevazu, samimiyeti ve insan sevgisinden geliyor" diye konuştu. Bozfakıoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Sakıp Bey 38 yıl Topluluğumuza liderlik yaptı. Bu uzun zaman diliminde, değişen şartlara uyum sağlayarak topluluğa yön verdi. Hayat görüşü 'Değişimi zamanında görmek, değişen şartlara uymak, özgün olmaktı. Değişen bir toplumda, gelişen bir ekonomide, değişimi gören, yeniliklerde öncülük edebilenler hep başarılı olur' derdi. Bu anlayışla Sabancı Topluluğu'nun sadece iş değil her alanda öncü bir kuruluş haline gelmesine liderlik etti. Biz de bugün 'Yeni Neslin Sabancı'sını inşa ederken, değişimi fırsat olarak görüyoruz. Sabancı Topluluğu olarak, üretmekten asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Sakıp Bey'in hatırasına yakışır şekilde, Sabancı adına ve ülkemize olan sorumluluğumuzla çalışmaya devam edeceğiz." Anma töreni, Bozfakoğlu'nun konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Yapılan duaların ardından mezara aile üyeleri, öğrenciler ve törene katılanlar tarafından karanfiller bırakıldı.

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