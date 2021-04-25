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Sakatlanma numarası yaptı; buz getiren sevgilisine evlenme teklif etti

Erkek arkadaşına buz yetiştirme telaşına giren genç kadın, sürpriz evlilik teklifiyle karşılaştı

25 Nisan 2021 18:31

Antalya'da halı saha maçında sakatlandığını sandığı erkek arkadaşına buz yetiştirme telaşına giren genç kadın, sürpriz evlilik teklifiyle karşılaştı. 

2014 yılında aktif futbol yaşamına veda ettikten sonra Kalekapısıspor'da antrenörlüğe başlayan Cemil Gülseven, kız arkadaşına Konyaaltı Arena halı sahada sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı.

Halı sahada oynanan futbol müsabakasının başlamasıyla birlikte Merve Güneş, olacaklardan habersiz bir şekilde maçı tel örgüler arkasında izlemeye başladı. Maçın 10. dakikasında girdiği ikili mücadelede yere yığılan Cemil Gülseven yattığı yerde bağırmaya başlayınca Gülseven'in arkadaşları Merve'ye verdikleri buzu Cemil'e götürmelerini istedi. Korku içinde elindeki buzla sahaya giren Merve Güneş, ayağını tutan Cemil Gülseven'in yanına gelerek acısını dindirmeye çalıştı.

Bulunduğu yerden ayağa kalkan Cemil Gülseven, "Ben aşkı Özdemir Asaf şiirlerinde okudum, gözlerinde gördüm, kalbimde hissettim. Seni çok seviyorum, benimle mutlu bir sonsuzluğa var mısın?" sorusuna aldığı cevap 'evet' olunca maç içindeki oyuncuların alkışı, kenardaki izleyenlerin coşkulu tezahüratları eşliğinde elinde sakladığı yüzüğü Merve Güneş'in parmağına taktı. 

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