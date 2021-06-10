Hendek faciasında oğlunu kaybeden Yılmaz'dan Sakarya Baro Başkanı ve MÜSİAD Başkanı'na tepki: Üç beş kodaman daha fazla para kazanacak diye oğlumu 18 kemik aldım

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasındaki patlamada oğlu Halis Yılmaz’ı kaybeden Muammer Yılmaz, Sakarya Baro Başkanı’na ve MÜSİAD Başkanı’na “Üç beş kodaman daha fazla para kazanacak diye ben oğlumu 18 kemik aldım. Hangi sıfatla buradasınız? Hangi sıfatla geldiniz?“ sözleriyle tepki gösterdi.

Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin açılan dava bugün görülüyor.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek Hendek Davası’nın üçüncü duruşması öncesi aileler ve avukatlar basın açıklaması yaptı.



7 işçinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili davanın üçüncü duruşması saat 10.00’da başladı.



Hendek’te havai fişek fabrikasındaki patlamada oğlu Halis Yılmaz’ı kaybeden Muammer Yılmaz, dava esnasında Sakarya Baro Başkanı’na ve MÜSİAD Başkanı’na “Üç beş kodaman daha fazla para kazanacak diye ben oğlumu 18 kemik aldım. Hangi sıfatla buradasınız? Hangi sıfatla geldiniz?“ sözleriyle tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 günü patlama meydana gelmiş, 7 işçi yaşamını yitirmiş, çoğunluğu işçi 127 kişi yaralanmıştı.



6 Ocak 2021’de görülen ilk duruşmada dava, ‘fiziki yetersizlik’ nedeniyle 15 Mart’a ertelendi. Mahkemeye heyeti, tutuklu bulunan 5 sanığın bir sonraki duruşmaya kadar tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Davanın ikinci duruşmasında ise, verilen ara karara göre mahkeme tutuklu sanık İş Güvenliği Uzmanı Aslı Bozkurt tahliye edilmiş, Yaşar Coşkun, Hasan Ali Velioğlu, Asiye Angın ve Erşan Öztürk’ün tutukluluğuna devam kararı verilmişti. Tutuksuz sanık Ali Rıza Ergenç Coşkun hakkında ise yurtdışı yasağı ve imza kararı verilmişti.