Sakarya'da bir sürücü, gelin ve damadın etrafında drift yaptı

Sakarya'da bir sürücünün, gelin ve damadın etrafında 'drift' yaptığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir sürücü gelin ve damadın etrafında ‘drift’ yaptı. Sürücü, dakikalarca çiftin etrafında döndü. O anlar ise sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntülerde, otomobilin gelin ve damat etrafında drift yapması, damadın el işaretleriyle otomobilin dönmesini istemesi yer alıyor.

Kaynak: İHA