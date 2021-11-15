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Sakarya'da bir sürücü, gelin ve damadın etrafında drift yaptı

O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi

15 Kasım 2021 15:44

Sakarya'da bir sürücünün, gelin ve damadın etrafında 'drift' yaptığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir sürücü gelin ve damadın etrafında ‘drift’ yaptı. Sürücü, dakikalarca çiftin etrafında döndü. O anlar ise sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntülerde, otomobilin gelin ve damat etrafında drift yapması, damadın el işaretleriyle otomobilin dönmesini istemesi yer alıyor.

Kaynak: İHA

driftgelindamatsakarya

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