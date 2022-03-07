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Şaka yaptığı arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

Tokat sonrası bayılan Nevrekop, hastaneye kaldırılmıştı

07 Mart 2022 15:20

Edirne'de arkadaşının attığı tokatla bayıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan kişi yaşam mücadelesini kaybetti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 16 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ramiz Nevrekop (44) kurtarılamadı.

Mehmet Ramiz Nevrekop'a Saraçlar Caddesi'ndeki bir restoranda koruma görevlisi arkadaşı Özkan Makas'ın birkaç kere tokat atması güvenlik kamerasına görüntülerine yansımıştı. Tokat sonrası bayılan Nevrekop, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan Makas, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Makas, ifadesinde arkadaşı Nevrekop'un montunun rengiyle ilgili yaptığı şakalara sinirlenmesi sonrası tokat attığını belirtmişti. Nevrekop, kentteki bir motosiklet kulübünün başkanlığını da yürütüyordu.

Kaynak: AA

 
tokatedirne

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