T24 LogoT24 Logo
Haberler

Şair küçük İskender bir yıl önce bugün hayatını kaybetti: Öldüğümü duydukları gün dansa gitsinler, böyle bir adam yaşadı diye eğlensinler

03 Temmuz 2020 13:51

Türk şiirinin önemli isimlerinden Derman İskender Över veya bilinen adıyla 'küçük İskender'in yaşamını yitirdiği 3 temmuz 2019'un üzerinden bir yıl geçti.

Sevenleri İskender'i kendi dizeleriyle anarken, sosyal medyada şairin bir videosu yeniden gündeme geldi.

İskender, katıldığı bir programda "Benim öldüğüm gün dansa gitsinler isterim. Dansa gidenler de uzun zamandır özledikleri sevgililerini arasınlar. Eğlensinler. Ben öldüm diye eğlenmesinler, böyle bir adam yaşadı diye eğlensinler" diyor. 

ETİKETLER

küçük iskenderiskenderşiirölüm yıl dönümüşairderman iskender över

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ağustos 2020

Şoförden, dili boğazına kaçan adama hayat kurtaran müdahale

Ankara Üniversitesi’nde devir teslim

'Üzgün kedi', sosyal medyada gündem oldu

Kuryeden iş arkadaşına tehlikeli şaka; son anda böyle kaçtı

Ölüm orucundaki avukatlar için yapılan eyleme katılan Menderes Samancılar, Ebru Timtik'in mesajını okudu: Havalandırma hakkı yok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

5 ay önce kendini Antalya'daki çiftliğine kapatan Tuğba Özay, Diyabakır'da...

Diyarbakır'da yapılan sosyal deney gündem oldu: "Param yok, bana yemek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de parti kuruyor"...

Düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye Koronavirüs bulaştı!...

Nagehan Alçı, Bilal Erdoğan’la Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı köşkünü gezdi: Bir...

Koronavirüs'e yakalanan hemşire, 3 duyusunu kaybetti; "Yaşamamak gibi bir şey"...

Kılıçdaroğlu’ndan, “İnce’yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

5 ay önce kendini Antalya'daki çiftliğine kapatan Tuğba Özay, Diyabakır'da...

Diyarbakır'da yapılan sosyal deney gündem oldu: "Param yok, bana yemek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24