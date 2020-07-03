Şair küçük İskender bir yıl önce bugün hayatını kaybetti: Öldüğümü duydukları gün dansa gitsinler, böyle bir adam yaşadı diye eğlensinler

Türk şiirinin önemli isimlerinden Derman İskender Över veya bilinen adıyla 'küçük İskender'in yaşamını yitirdiği 3 temmuz 2019'un üzerinden bir yıl geçti.

Sevenleri İskender'i kendi dizeleriyle anarken, sosyal medyada şairin bir videosu yeniden gündeme geldi.

İskender, katıldığı bir programda "Benim öldüğüm gün dansa gitsinler isterim. Dansa gidenler de uzun zamandır özledikleri sevgililerini arasınlar. Eğlensinler. Ben öldüm diye eğlenmesinler, böyle bir adam yaşadı diye eğlensinler" diyor.