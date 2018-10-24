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Sahte para alan taksi sürücüsü gözyaşlarını tutamadı

24 Ekim 2018 16:35

Maslak'tan aldığı turistleri Taksim Meydanı'na getiren kadın taksiciye sahte 100 lira verildi. İranlı yolcular araçtan indikten sonra paranın sahte olduğunu anlayan taksici kadın gözyaşlarına boğuldu. 60 yaşındaki Nurşen Aşık, Maslak'tan İranlı iki kadın turisti aracına aldı. Taksiye binen müşteriler, Taksim Meydanı'na gitmek istediklerini söyledi. Müşterilerini Taksim Meydanı'na getiren Nurşen Aşık'a 58 lira taksimetre ücreti için 100 lira verildi. Para üstü veren Nurşen Aşık müşterileri indirdikten sonra yoluna devam etti. Nurşen Aşık parayı çantasına koyacağı sırada İranlı yolculardan aldığı 100 liranın sahte olduğunu anladı. Aşık, indirdiği müşterileri bulmak için Taksim Meydanı'na geri döndü ancak İranlı kadınları bulamadı. Hem sahte 100 lira alan hem de cebindeki 40 lirayı para üstü olarak Nurşen Aşık aracını yol kenarına çekip hüngür hüngür ağladı.

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