Sahte ‘maske cezası’ mesajıyla 1 haftada 300 bin liralık vurgun

İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilmiş gibi hazırlanan ve “Sayın Vatandaşımız Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır. İlgili kayıtlar ve detaylı bilgi için tıklayın” ifadelerinin yer aldığı mesaja tıklayan birçok vatandaşın ise casus yazılımlarla telefonu hacklendi.

Telefona yüklenen yazılımla tüm bilgilerine ulaşılan vatandaşların 300 bin lira dolandırıldıkları öğrenildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyararak, bu tür mesajlara itibar edilmemesini istedi.

Kaynak: İHA