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Sahte ‘maske cezası’ mesajıyla 1 haftada 300 bin liralık vurgun

Vatandaşların son 1 haftada toplamda 300 bin lira dolandırıldığı öğrenildi

21 Nisan 2021 16:47

Kastamonu'da sahte 'maske cezası' mesajıyla Dolandırıcılık... Telefonlarına gelen SMS’leri tıklayanların telefonları hacklendi. Son bir hafta içerisinde mesajı tıklayan vatandaşların 300 bin lira dolandırıldığı öğrenildi.

Dolandırıcılar bu kez İçişleri Bakanlığı tarafından yakın zaman önce açıklanan 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim' genelgesini hedef aldı. 'Kısmi kapanma' sürecinde ülke genelinde sıkı tedbir ve cezaların uygulanacağının açıklanmasının hemen ardından yüz binlerce kişinin telefonuna sahte ‘maske cezası’ mesajları gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilmiş gibi hazırlanan ve “Sayın Vatandaşımız Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır. İlgili kayıtlar ve detaylı bilgi için tıklayın” ifadelerinin yer aldığı mesaja tıklayan birçok vatandaşın ise casus yazılımlarla telefonu hacklendi.

Telefona yüklenen yazılımla tüm bilgilerine ulaşılan vatandaşların 300 bin lira dolandırıldıkları öğrenildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyararak, bu tür mesajlara itibar edilmemesini istedi.

Kaynak: İHA

 
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