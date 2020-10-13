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Sahte içkiden hayatını kaybeden babasının yaşadıklarını anlattı

“6-7 saat hastaneye götürmek için çabaladım”

13 Ekim 2020 18:45

İstanbul'da sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren 52 yaşındaki Halit Yüce’nin kızı yaşananları anlattı. Acılı kadın, “Eve geldiğinde rahatsızlanmaya, gözleri görmemeye başladı. 6-7 saat hastaneye götürmek için çabaladım, zorla ikna ettim. 3 gün orada uğraştık ama geri gelmedi” dedi.

İstanbul'da sahte içki nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişinin de çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğu öğrenildi. Ölümlerle ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürerken vefat edenlerin cenazeleri de Adli Tıp Kurumu’ndan alınıyor. Sahte içki nedeniyle vefat eden Halit Yüce’nin cenazesi adli tıptan alınırken kızı da yaşananlarla ilgili konuştu.

“6-7 saat hastaneye götürmek için çabaladım”

Babasının yaşadıklarını anlatan kadın, “Alkol kullanıyordu. Eve geldiğinde rahatsızlanmaya başladı, ben yanındaydım. Gözleri görmemeye başladı. Çok kötüyüm dedi, zorla ikna ettim. 6-7 saat hastaneye götürmek için çabaladım. 'Gözlerim görmüyor' diyordu, sonra hastaneye götürdüm. 3 gün orada uğraştık ama geri gelmedi. 52 yaşındaydı, babam nereden aldı hiç bilmiyorum. Evde içmiyordu. Ne söyleyeyim şu an ne haldeyim onu bilmiyorum” dedi.

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