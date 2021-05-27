Sahte arama emri ile soygun girişimi; şüphelilerden biri polis çıktı

İstanbul Fatih'te sahte arama emriyle altın toptancısına gelen ve iş yerini soymaya çalışan 5 kişi işyeri çalışanını silahla yaraladı. Şüphelilerden biri polis çıkarken, şüphelilerin kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 19 Mayıs Çarşamba Fatih, Kemalpaşa Mahallesi, 18 Sekbanlar sokak üzerinde bulunan bir iş hanındaki altın toptancısında meydana geldi. Buraya gelen 5 kişi giydikleri polis yelekleriyle içeri girdi. Ellerinde arama kararı olduğunu söyleyen kişiler kuyumcuyu soymaya çalıştı. Gelenlerin polis olmadığından şüphelenen çalışanlarla gelen 5 kişi arasında tartışma yaşandı. Şüphelilerden biri silahını çekerek iş yeri çalışanı İbrahim İsmailoğlu'nu bacağından yaraladı. Şüphelilerden biri çalışanlar tarafından yakalanırken, diğer şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme ve çalışmalarda iş yerinde yakalanan kişinin Başakşehir Devriye Ekipler kadrosunda görevli polis memuru Abdullah D. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri iş yeri çalışanını yaralayan Şehmuz K. isimli şüpheliyi de olay yeri yakınında saklandığı otoparkta yakaladı.