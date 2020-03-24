Sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırdı

Antalya'da, sahte altın dişlerle girdiği bir kuyumcuyu bin 200 lira dolandıran Ö.K. (72), yakalandı. Şüpheli, aynı yöntemle 3 kuyumcuyu daha dolandırmaya çalıştığı sırada yakalanırken, dolandırma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan Ö.K.'nin üzerinde de çok sayıda sahte altın diş bulundu. Şüpheli, gözaltına alınarak ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.