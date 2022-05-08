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Sahnede düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı, konser sonlandırıldı

Gülben Ergenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi

08 Mayıs 2022 08:56

Düzce'de konser veren Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada bir anda yere kapaklandı. Ambulansa alınan sanatçıya sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bir süre sonra sahneye çıkan Ergen, yeniden rahatsızlanınca konser sona erdi. Gülben Ergen'in daha sonra hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Gülben Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle kolundaki serumla taburcu edildi. İstanbul’a dönen Gülben Ergenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi. 

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