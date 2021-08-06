T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sahiplerine doğru ilerleyen ayıya geçit vermeyen kedi “küçük aslan” lakabını aldı

06 Ağustos 2021 12:17

Rusya’da Vasya adlı kedi, ormanlık alanda piknik yapan ailenin yanına yaklaşan ayıyı  uzaklaştırarak sahiplerini korudu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, Rus kullanıcılar cesur kediye "küçük aslan" lakabını taktı.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir aile, ormanlık alana pikniğe gitti. Ateş yakan aile, yemeklerini yediği sırada bir ayı masaya geldi. Bu sırada ailenin yanında getirdiği Vasya adlı kedi ise ayının karşısına geçerek sahiplerini korumaya çalıştı. Kedinin hareketsiz bir şekilde durmasından rahatsız olan ayı, kediyi korkutmaya çalışsa da başaramadı. Duruşundan taviz vermeyen kedi, karşısında durmaya devam ettiği ayının, sahiplerinin yanına yaklaşmasını engelledi.

Video, sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral hale geldi. Büyük ilgi çeken görüntülerden sonra Rus sosyal medya kullanıcıları, ailesini korumaya çalışan cesur kediye “küçük aslan” lakabını taktı.

Kaynak: İHA

Rusyaayıyı korkutaan kediayıya geçit vermeyen kedi

Diğer Videolar

Tükiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Babacan'dan iktidara 'Kürt sorunu' tepkisi: Siz bu meselenin adını koymazsanız, çözemezsiniz; adı da Kürt meselesidir

Isparta Belediye Başkanı, PSAKD Başkanı Gani Kaplan’ın cemevi açılışında Diyanet’i eleştiren konuşmasını engellemeye çalıştı

Cumartesi Anneleri'nden iktidara: Anayasal haklarımızı kullanamıyoruz

İBB: Yeni taksi modelimizi 9. kez sunuyoruz, İstanbul taksi için el kaldırıyor

Muslera, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası rakip takım oyuncularına saldırdı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24