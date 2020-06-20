'Sahilde Sinema Var' etkinliğinde sürpriz evlilik teklifi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen 'Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema' etkinliği sırasında izlenen filminin ikinci yarısı başlamak üzereyken bir izleyicinin yaptığı evlilik teklifi kameralara kaydedildi.

Eyyüp Gencer adlı vatandaşın sevgilisi Feyza Aktaş’a yaptığı sürpriz evlilik teklifi ile şaşırttı. Film başlamadan hemen önce sinema perdesinden Eyyüp Gencer’in evlilik teklifi videosu beyaz perdeye yansıtıldı. Filmin başlamasını bekleyen izleyiciler, evlilik teklifi yapan Gencer'i görünce şaşırdı.

Perdeye yansıtılan videoda Gencer, “Filmi böldüğüm için herkesten özür diliyorum. Sizlerle beraber çok özel bir ana şahitlik edeceğiz. Bir tanem yıllar geçtiği zaman geriye dönüp baktığımda, anılarımda ve hayatımda seni şu an olduğu gibi yanımda görmek istiyorum. O yüzden, benimle evlenir misin?” ifadelerini kullandı.

Büyük mutluluk yaşayan çift, ardından beyaz perdenin önüne çıktı. Dizlerinin üstüne çöken Gencer, cebinden çıkardığı yüzüğü Aktaş’ın parmağına takarak evlenme teklifi etti. Büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşayan Aktaş ise teklife “Evet” cevabını verdi. Çift mutluluklarını sarılarak kutlarken, izleyiciler ise çifti uzun süre alkışladı.

Kaynak: ANKA