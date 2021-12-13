Sahilde görülen 'mavi ejderha' sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada 'mavi ejderha' olarak da bilinen mavi deniz tavşanı viral oldu. Daha önce Güney Afrika'da görüntülenen mavi deniz tavşanı ardından Avustralya'da da görüntülendi. Bir TikTok kullanıcısının zehirli mavi deniz tavşanını eline alarak "Bu nedir? Pokemon'a benziyor" diyerek sorması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Haber Global'de yer alan habere göre, 'Mavi ejderha' olarak da bilinen mavi deniz tavşanı kısa süre önce Güney Afrika'nın Cape Town kentine yakın bir sahilde görüntülenmişti. Bölgede bulunan deniz canlıları ve sahil hakkında sosyal medya sayfası sahibi Maria Wagener, sahilde karşılaştığı mavi deniz tavşanını görüntülemiş fakat zehirli olabileceği korkusuyla temas etmemişti.

Kısa süre sonra Avustralyalı bir TikTok kullanıcısı da sahilde mavi deniz tavşanıyla karşılaştı. Wagener kadar tedbirli olmayan TikTok kullanıcısının zehirli mavi deniz tavşanını eline alarak "Bu nedir? Pokemon'a benziyor" diyerek sorması sosyal medyada tartışma konusu oldu.