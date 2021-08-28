Sahil Güvenlik botu ile çarpışan tekne battı: 5 yaralı

İzmir’in Balçova ilçesinde kaçak olarak avlanan balıkçılara müdahale etmek isteyen Sahil Güvenlik botunun, balıkçı teknesine çarpması sonucu tekne alabora oldu. Sudan çıkartılan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, bu sabah 08.00 sıralarında İnciraltı açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak olarak avlanan balıkçılara müdahale etmek amacıyla balıkçı teknelerine yanaştı. Sahil Güvenlik botu, 5 metrelik ahşap bir tekneye çarptı. Su alan tekne alabora olurken, tekne içerisinde bulunan 5 kişi denize düştü. Sahil Güvenlik ekipleri de denize halat atarak suya düşen yaralıları kurtarmaya çalıştı.

Su alan teknede bulunan 5 kişi, yaralı olarak karaya çıkartılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.