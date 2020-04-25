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Fındık isimli köpek, sahibinin sokaktan alarak eve getirdiği yavru kediyi emziriyor

25 Nisan 2020 12:03

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Fındık adlı bir köpek, sahipsiz kalan yavru bir kediyi emzirip annelik yapıyor.

Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesi'nde ikamet eden Emre Can Engin, Fındık isimli köpeğiyle sokakta gezdiği sırada miyavlayan yeni doğmuş bir kediye rastladı. Yavru kediyi alarak evine götüren Engin, köpeğinin sürekli kediyi kokladığını ve oynamaya çalıştığını fark etti. Bir süre sonra kendisini kedinin annesi gibi benimseyen Fındık, yavru kediyi emzirmeye başladı. 

Yaşadığı olayı anlatan köpeğin sahibi Emre Can Engin, "7 gün önce sokakta miyavlayarak, bir kedi yavrusu gördüm. Gözleri bile kapalıydı. Annesini kaybetmiş, nereye gideceğini bilemez bir haldeydi. Onu içeriye aldım. Fındık adlı bir köpeğim var. Ona koklattım. 1 yaşında ve hamile olan köpeğim yavruyu sevdi, ağzına alarak yuvasına götürdü. Arkasından bende gittim. Fındık kedi yavrusunu emzirmeye başladı. Gözlerime inanamadım. Kedi yavrusunu dışarıda bulduğumda, yavru 12 saat dışarıda kalmış, ağlıyordu. Fındık kedi yavrusuna 7 günden bu yana annelik yapıyor. İlk doğduğunda gözleri kapalıydı. Şimdi kediyi de sahiplendik, adını 'Öksüz' koyduk ve şu anda gözleri açıldı" dedi.

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