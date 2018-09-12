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Sahibinden kiralık 586 yıllık Medrese

12 Eylül 2018 14:43

Kayseri'de Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Nasıreddin Mehmed tarafından 1432 yılında inşa edilen ve günümüzde bir kişinin mülkiyetinde olan Hatuniye Medresesi, yıllık 150 bin lira bedelle kiraya çıkarıldı. Kayseri'de merkez Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan 586 yıllık Hatuniye Medresesi'nin dış cephesine bir emlak firması tarafından 'kiralık' pankartı asıldı. 500 metrekare alan ve 14 bölümden oluşan tarihi yapı için internet üzerinden yayın yapan bir emlak sitesine yıllık 150 bin TL bedelle ilan verildi. 1980 yılında restore edilen ve özel bir kişi tarafından satın alınan tarihi medresenin daha önce de bir tuhafiye firması tarafından işletildiği ve firmanın kısa süre önce tarihi binadan taşındığı öğrenildi.

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