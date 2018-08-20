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Sahibinden kaçan kurbanlık koyun kuyuya düştü

20 Ağustos 2018 15:48

Denizli'nin Çivril ilçesinde, sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, yaklaşık 15 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri, koyunu düştüğü kuyudan kurtararak sahibine teslim etti. Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan Şahin Erdoğan, dün (pazar) akşam saatlerinde, hayvan pazarından satın aldığı kurbanlık koyunu eve götürürken, elinden kaçırdı. Karanlıkta kaçan koyun, yaklaşık 15 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna düştü. Koyunu çıkartamayacağını anlayan Erdoğan, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Merdivenle kuyuya inen, koyunu ipe bağlayan itfaiye ekipleri, hayvanı kuyudan çıkartarak sahibine teslim etti.

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