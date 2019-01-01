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Şahan Gökbakar, 'sinema oyunlarını' anlattı

01 Ocak 2019 17:14

Mars Cinema ile kriz yaşayan isimlerden Şahan Gökbakar, YouTube hesabındna bir video paylaşarak, sinema gişesindeki "mısır" oyunlarını anlattı. Mars Cinema Group ile yapımcılar arasındaki kriz büyüyor… Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'dan sonra bir hamle de Şahan Gökbakar'dan geldi. Gökbakar'ın YouTube hesabından paylaştığı video, “İzleyeceğiniz görüntülerdeki kişiler ve kurumlar hayal ürünüdür. Ancak anlatılanlar tamamen gerçektir ve şu sıralar bir yerlde uygulanmaktadır” uyarısıyla başlıyor. Videoda Gökbakar, bir sinemacıyı canlandırıyor.

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