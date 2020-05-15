T24 LogoT24 Logo
Haberler

Şahan Gökbakar'ın 'salgın günlerinde AVM'ye giden vatandaş' taklidi gündem oldu

15 Mayıs 2020 12:19

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar 'yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde 'normalleşme adımı' olarak 11 Mayıs'ta açılan bir AVM’ye giden vatandaşın taklidini yaptı, video sosyal medyada gündem oldu. 

Videoda Gökbakar, açıldığı gün AVM'ye giden bir vatandaşı şiveyle canlandırıyor. Bir kişi Gökbakar'a 'Ne aldınız?' diye sorunca Gökbakar, "Bir şey almaya gitmedim. Öyle gezmesine gittim. Sıkılıyoruz evde. Covid, Covid bir yere kadar" diyor. 

Gökbakar canlandırdığı karakterin ağzından, 'Bir tedirginliğiniz olmadı mı?' sorusuna "Yok, yok ne korkusu... Virüsün o ilk kaplansı yapışkanlığı geçti, azaldı, yapışmıyor artık yani..." ifadesini kullanıyor. 

Gökbakar'ın Instagram hesabından 'Sıkıntı yok' notuyla paylaştığı video 300 binden fazla izlendi. 

ETİKETLER

şahan gökbakaravmvatandaştaklitoyuncukomedyenkoronacoronagökbakar

Diğer Videolar

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan: İkranur olayı tek kişilik değil; mevki birden fazla kişinin eli olduğunu gösteriyor

Bursa'da bir fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu

'Yamyam' tombul çekirge kendi türünü yerken görüntülendi: Bu tür için şahit olmamıştık

Amanoslar'da 'sarı benekli semender' görüntülendi

Japonya'nın yeni nesil hızlı treni ilk seferini yaptı; saatte 285 kilometre hıza ulaşabiliyor

İyi Parti'li İbrahim Özkan, İBB şoförünün iddiasını paylaştı: "İhanetin belgesi!"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

'Bataklık' operasyonundan ilk görüntüler paylaşıldı; 'padişah'ın' fotoğrafı ve kılıçları...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

18 yıl önce "Eşcinsellerin yasal güvence altına alınmaları şart" diyen...

50 milyon liralık dolandırıcılık dosyasında Bilal Erdoğan’ın kurduğu vakfın başkanına...

Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı ...

Sarma sigara kullananlara kötü haber; bugünden itibaren resmen yasak!...

Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşıma tepki yağdı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

'Bataklık' operasyonundan ilk görüntüler paylaşıldı; 'padişah'ın' fotoğrafı ve kılıçları...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24