Şahan Gökbakar'ın 'salgın günlerinde AVM'ye giden vatandaş' taklidi gündem oldu

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar 'yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde 'normalleşme adımı' olarak 11 Mayıs'ta açılan bir AVM’ye giden vatandaşın taklidini yaptı, video sosyal medyada gündem oldu.

Videoda Gökbakar, açıldığı gün AVM'ye giden bir vatandaşı şiveyle canlandırıyor. Bir kişi Gökbakar'a 'Ne aldınız?' diye sorunca Gökbakar, "Bir şey almaya gitmedim. Öyle gezmesine gittim. Sıkılıyoruz evde. Covid, Covid bir yere kadar" diyor.

Gökbakar canlandırdığı karakterin ağzından, 'Bir tedirginliğiniz olmadı mı?' sorusuna "Yok, yok ne korkusu... Virüsün o ilk kaplansı yapışkanlığı geçti, azaldı, yapışmıyor artık yani..." ifadesini kullanıyor.

Gökbakar'ın Instagram hesabından 'Sıkıntı yok' notuyla paylaştığı video 300 binden fazla izlendi.