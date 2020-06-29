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Şahan Gökbakar denizde de maske taktı: Balık arkadaşlara fazla yaklaşmıyoruz

29 Haziran 2020 12:11

Karantina dönemini çektiği videolarla eğlenceli hale getirmeye çalışan Şahan Gökbakar, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Denize maskeyle giren komedyen, "Sosyal mesafeye denizin altında özen göstereceğiz. Maskemizi ihmal etmeyeceğiz. Balık arkadaşlara çok yaklaşmıyoruz. Lütfen bu şekilde devam edelim" ifadelerini kullandı.

Aylardır eşi Selin Ortaçlı Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile birlikte evinde izole olan Gökbakar, normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte tatile çıktı.

Gökbakar, kurallar yumuşasa bile maske kullanımına özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak esprili bir paylaşım daha yaptı. Denize maskeyle giren komedyen, "Sosyal mesafeye denizin altında özen göstereceğiz. Maskemizi ihmal etmeyeceğiz. Balık arkadaşlara çok yaklaşmıyoruz. Lütfen bu şekilde devam edelim" ifadelerini kullandı.

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