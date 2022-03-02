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Şahan Gökbakar'dan zeytin ağaçları çağrısı: Tüm kalbimle ve benliğimle karşı çıkıyorum; bu hatadan dönün

"Bu yönetmeliğin acilen iptal edilmesini ve zeytinliklere gözümüz gibi bakılmasını rica ediyorum"

02 Mart 2022 16:24

Komedyen Şahan Gökbakar, zeytinlik alanlarının şartlı madencilik faaliyetine açılmasına tepki gösterdi. Instagram hesabından bir video paylaşan Gökbakar, bakanlığa seslenerek "Zeytin ağaçları bu ülkenin servetidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı bu hatadan dönmeye davet ediyorum" dedi. 

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan ve ‘kamu yararı’ adı altında zeytin alanlarının yok olmasının önünü açacak olan Maden Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e siyasiler, doğa ve çevre örgütleri, aydınlar, ünlü isimlerden tepki yağdı. 

Bakanlığın kararına bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar’dan geldi. Gökbakar, Instagram hesabından Zeytinlik alanların maden faliyetine açılmasına tüm kalbimle ve benliğimle karşı çıkıyorum. Bu yönetmeliğin acilen iptal edilmesini ve zeytinliklere gözümüz gibi bakılmasını rica ediyorum. ÇOCUKLARIMIZ İÇİN! VATANIMIZ İÇİN!" ifadeleriyle Bakanlığa çağrı yaptığı bir video paylaştı. 

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