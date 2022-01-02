Şahan Gökbakar'dan zamlara şarkılı gönderme

Yeni yılın ilk gününde benzin, mazot, elektrik, doğal gaz ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamlara komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, şarkılı tepki gösterdi. Gökbakar'ın söylediği şarkıda "Zam her şeye geldi, zam çok kötü geldi" sözleri yer aldı.

Türkiye'de yeni yılın ilk gününde yapılan zamlar halkın tepkisini çekti. Zamlara tepki gösteren isimlerden biri de komedyen Şahan Gökbakar oldu. Instagram hesabından paylaştığı bir video ile gelen zamlara isyan eden Gökbakar, şarkıcı Berkay Şahin'in 'Gel Gel' şarkısının sözlerini değiştirdi. Gökbakar, "Zam zam zam çok kötü geldi. Zam zam zam her şeye geldi, zam zam kol gibi geldi" sözleriyle zamları eleştirdi.

Gökbakar, paylaşımında Berkay Şahi'ni etiketleyerek "@berkaysahinn bu şarkı bundan sonra böyle kardeşim ?? zaaam zaaam zaaaamm???" notunu düştü.