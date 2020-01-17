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‘Sağlıkta şiddet’ eylemine polis müdahalesi; gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

17 Ocak 2020 14:38

Ankara Dışkapı Hastanesi önünde “Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” konulu basın açıklaması yapmak isteyen Türk Tabipler Birliği (TTB), Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyelerine polis şiddet uygulayarak 5 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, sağlık çalışanlarının hastane bahçesinden çıkışına izin vermeyerek, SES Ankara Şube Başkanı Hüsnü Yıldırım, DİSK Emekli Sen eski başkanı Veli Beysulen, Dev Maden-Sen Örgütlenme Uzmanı Muhammet Alkış ve Doktor Rıza Özbek’i gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.

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