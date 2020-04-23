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Sağlıkçıların çocuklarından 'Beethoven'lı '23 Nisan' performansı

23 Nisan 2020 17:51

Türkiye Acil Tıp Derneği ve su kaydırağı ile su parkı üreticisi Polin Waterparks tarafından hazırlanan videoda, yeni tip Koronavirüs'le ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının çocukları, 100. yılı kutlanan 23 Nisan'a özel koro şeklinde Beethoven'ın 9. senfonisiyle 'Kardeş Olun Ey' insanlar parçasını söyledi. 

Videonun sonunda korodaki çocukların ve sağlık çalışanı ebeveynlerinin isimleri de yer aldı. 

Derneğin Twitter hesabından yapılan paylaşıma, "Sağlık çalışanı dostlarımızın çocuklarının, 23 Nisan'a özel, neşe dolu bir mesajı var!" notu düşüldü.  

Koro şefliğini Ege Semercioğlu üslenirken sanat yönetmenliğini Murat Cem Orhan yaptı. 

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