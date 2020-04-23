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Sağlıkçı anne ve baba, uzun zamandır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu

23 Nisan 2020 15:20

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, doktor baba ve hemşire anne, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır görmedikleri çocuklarıyla 23 Nisan'da gözyaşları içinde buluştular.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde İskenderun Devlet Hastanesi'nde kalp damar cerrahı olarak görev yapan Dr. Vecih Keklik ve aynı hastanede hemşire olarak olarak görev yapan anne Ayşe Keklik,  tedbir amaçlı çocukları 3 yaşındaki Elif ve 5 yaşındaki Ali’yi 1 ay önce Kadirli ilçesindeki dedeleri Zekeriya Torun’un yanına bıraktılar. 1 aydır çocukları ile görüşemeyen sağlık çalışanı anne ve baba, 23 Nisan’da çocuklarına sürpriz yapmak için Kadirli ilçesine geldiler. Oturdukları apartmanın girişinde anne ve babasını karşılarında gören küçük çocuklar, gözyaşları içerisinde koşarak anne ve babalarına sarıldılar.

 

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