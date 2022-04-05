Antalya'da sağlık merkezinde içeri alınmayan hastaya pencereden muayene

Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi’nde bulunan 30 No’lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi’nde hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, hastalara doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini belirtiyor.

Hastalar, sağlık merkezi önüne kurulan brandanın altında doktorun gelmesini bekliyor. Gelen doktor, hastaya şikâyetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor. Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikâyeti olduğunu soruyor ve reçete yazıyor.

Sağlık merkezinde yaşanan bu olay ise cep telefonu kamerasıyla görüntüleniyor. Doktorun, muayene olmak isteyen hastayı önce sağlık merkezi dışına çağırdığı görülüyor. Hastanın “İçeri geçilmiyor mu?” sorusuna doktor, “Pandemi nedeniyle biz hasta olmayalım diye hastaları içeri almıyoruz, 2 kez Covid geçirdim” diye cevap veriyor. Hastanın diğer sağlık merkezlerinde içeri alındığını söylemesi üzerine doktor, “Bizim havalandırmamız yeterli değil” yanıtını verirken, kapı önündeki kişiye ne şikâyeti olduğunu soruyor ve telefonunun ışığıyla bademciğine bakıyor.

Kaynak: DHA