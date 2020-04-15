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Sağlık görevlilerinden kanser hastası kadına evlilik yıldönümü sürprizi

15 Nisan 2020 09:28

Bitlis’te takip altında olan kanser hastası kadının evlilik yıldönümü sağlık çalışanları tarafından sürpriz yapılarak kutlandı.

Evde sağlık hizmetleri çalışanları, 2019 yılından bu yana evinde sağlık hizmeti alan Safiye Şeker Özsoy’un evlilik yıldönümü için hazırlık yaptı. Koronavirüs salgınından dolayı eşiyle birlikte evlilik yıldönümünü kutlayamayan Özsoy, sağlık çalışanlarını ellerinde pastayla görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Çok mutlu olduğunu belirten Safiye Şeker Özsoy, “Gerçekten çok mutlu oldum, sayenizde çok sıra dışı, çok özel bir yıldönümümüz olacak. Sizlere tekrardan çok teşekkür ediyorum” dedi.

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