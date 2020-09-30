Sağlık görevlileri için jet motorlu kıyafet tasarlandı; 25 dakikalık yol 90 saniyeye düştü

Britanya'da bir hava ambulansı servisi, dağ yürüyüşü sırasında tehlike altında kalan yürüyüşçülere zamanında ulaşabilmek için tasarlanan jet kıyafetini test etti.

Projeyle dünyadaki ilk jet kıyafetli sağlık ekibinin oluşması bekleniyor.

Göller Bölgesi Milli Parkı'nda tehlikedeki yürüyüşçülere ulaşmak Büyük Kuzey Hava Ambulans Hizmeti'nin (GNAAS) karşılaştığı başlıca zorluklardan biri.

GNAAS bu sorunla başa çıkabilmek için jet motorlu kıyafetler üreten Gravity Industries ile iş birliği yaptı.

GNAAS şirket tarafından üretilen jet motorlu kıyafetin hastalara daha hızlı ulaşıp ulaşamayacağını görmek için Göller Bölgesi'nde bir test uçuşu düzenledi.

Test pilotu Richard Browning, bir vadiden önceden belirlenmiş kaza alanına doğru uçtu.

Gravity Industries, yürüyerek 25 dakikada ulaşılan kaza alanına Browning'in yalnızca 90 saniyede uçtuğunu bildirdi.

GNAAS'tan sağlık görevlisi Andy Mawson, "Potansiyel çok büyük" şeklinde konuştu.

Kaynak: Euronews