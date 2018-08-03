Sağlık çalışanlarına karşı şiddete dikkat çekmek için boksa başladı: Kafamızı yaran hastalar ertesi gün geziyor

Antalya'da aile hekimi Mehmet Ozan Uzkut, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek ve olası şiddet olaylarına karşı 54 yaşında, savunma sporu boksa başladı. Sağlıkta şiddet olaylarının artması nedeniyle savunma sporlarına ilgi duyduğunu aktaran Uzkut, "Dedem şampiyonluk yaşamış bir boksördü. Küçükken beni boksa yönlendirmeye çalıştığında, 'Ben doktor olacağım. İnsanları kurtaracağım, onlara heyet vereceğim' diyerek boks öğrenmeyi reddetmiştim. Şiddet vakalarından sonra benim de başıma tuğla ile vurulur, bıçaklanırım, yumruk atılır korkusuyla boksa başladım. 50 yaşından sonra boksa başladım. Şiddet nasıl durur, kanunla mı, uygulamayla mı biliyorum. Herkesin bir gün doktora ihtiyacı olacak. Her hastamızdan ne zaman yumruk yiyeceğiz korkusu yaşıyoruz. Acil önlem alınmasını talep ediyorum" diye konuştu.