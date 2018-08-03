T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sağlık çalışanlarına karşı şiddete dikkat çekmek için boksa başladı: Kafamızı yaran hastalar ertesi gün geziyor

03 Ağustos 2018 15:57

Antalya'da aile hekimi Mehmet Ozan Uzkut, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek ve olası şiddet olaylarına karşı 54 yaşında, savunma sporu boksa başladı. Sağlıkta şiddet olaylarının artması nedeniyle savunma sporlarına ilgi duyduğunu aktaran Uzkut, "Dedem şampiyonluk yaşamış bir boksördü. Küçükken beni boksa yönlendirmeye çalıştığında, 'Ben doktor olacağım. İnsanları kurtaracağım, onlara heyet vereceğim' diyerek boks öğrenmeyi reddetmiştim. Şiddet vakalarından sonra benim de başıma tuğla ile vurulur, bıçaklanırım, yumruk atılır korkusuyla boksa başladım. 50 yaşından sonra boksa başladım. Şiddet nasıl durur, kanunla mı, uygulamayla mı biliyorum. Herkesin bir gün doktora ihtiyacı olacak. Her hastamızdan ne zaman yumruk yiyeceğiz korkusu yaşıyoruz. Acil önlem alınmasını talep ediyorum" diye konuştu.

ETİKETLER

hastaşiddetboksdoktorozan uzkut

Diğer Videolar

Kar yağışı sonrası kontrolünü kaybeden araç insanların arasına böyle daldı

CHP İstanbul İl Kongresi'nde ‘liste’ tartışmasıyla ilgili kim ne dedi?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2020

İzmir'de hastanede yangın paniği

Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı

Antalyalı çiftçilerin zirai don nöbeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

Naci Bostancı özür diledi; AKP grubu, kendi grup başkanını alkışlamadı...

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker’in...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolar kuru niçin yükseliyor?...

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24