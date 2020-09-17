Sağlık çalışanları Türkiye'nin çeşitli yerlerinde saygı duruşunda bulundu

Son haftalarda salgının tekrar yükselişe geçmesi, vaka ve ölüm sayılarının hızla artması ile beraber TTB, 14-18 Eylül 2020 haftasında tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacaklarını duyurmuştu.
TTB, Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan sağlık çalışanları siyah kurdele takarak yaptıkları saygı duruşunu sosyal medya hesabından paylaşıyor. İşte o paylaşımlar:
ANTAKYA
Antakya’da ASM olarak; hastalarımızla birlikte kaybettiğimiz meslektaşlarımız ve bütün sağlık emekçilerinin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk.
Mersin Yenişehir Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi: Saygı ve hürmetle…
İSTANBUL
Siyah kurdele ile anmalar sağlık kurumlarında başladı. Vefa borcumuzdur: Covid -19 salgınında kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşu…