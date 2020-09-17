Sağlık çalışanları Türkiye'nin çeşitli yerlerinde saygı duruşunda bulundu

Türk Tabipleri Birliği, pandemi süresince sağlık çalışanlarının sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile getirirken, salgın kontrolünde atılması gereken adımlarda sürece dahil edilmeleri gerektiğini sık sık vurguluyor.

Son haftalarda salgının tekrar yükselişe geçmesi, vaka ve ölüm sayılarının hızla artması ile beraber TTB, 14-18 Eylül 2020 haftasında tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacaklarını duyurmuştu.