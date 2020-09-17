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Sağlık çalışanları Türkiye'nin çeşitli yerlerinde saygı duruşunda bulundu

Türkiye'nin çeşitli illerinden siyah kurdele takarak saygı duruşunda bulunan sağlık çalışanlarının görüntüleri geliyor

17 Eylül 2020 15:58

Türkiye'nin çeşitli illerinden siyah kurdele takarak saygı duruşunda bulunan sağlık çalışanlarının görüntüleri geliyor.

Türk Tabipleri Birliği, pandemi süresince sağlık çalışanlarının sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile getirirken, salgın kontrolünde atılması gereken adımlarda sürece dahil edilmeleri gerektiğini sık sık vurguluyor.

Son haftalarda salgının tekrar yükselişe geçmesi, vaka ve ölüm sayılarının hızla artması ile beraber TTB, 14-18 Eylül 2020 haftasında tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacaklarını duyurmuştu.

TTB, Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan sağlık çalışanları siyah kurdele takarak yaptıkları saygı duruşunu sosyal medya hesabından paylaşıyor. İşte o paylaşımlar:

ANTAKYA

Antakya’da ASM olarak; hastalarımızla birlikte kaybettiğimiz meslektaşlarımız ve bütün sağlık emekçilerinin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk.

Mersin Yenişehir Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi: Saygı ve hürmetle…

İSTANBUL

Siyah kurdele ile anmalar sağlık kurumlarında başladı. Vefa borcumuzdur: Covid -19 salgınında kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşu…

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